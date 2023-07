“Tour della Salute” fa tappa a Campobasso l’ 8 e il 9 luglio in pizza Vittorio Emanuele

Un evento itinerante per sensibilizzare i cittadini sull’importanza di uno stile di vita sano ed equilibrato per prevenire le malattie croniche. La collaborazione tra Cittadinanzattiva Molise e AISF ODV si fa sempre più concreta nel sensibilizzare e informare sulla sindrome fibromialgica. In occasione della Tappa del Tour della salute verrà allestito dai volontari un Desk informativo per poter fornire a chi vorrà informazioni relative alla fibromialgia fornendo materiale informativo. Grazie alla presenza del dott. Carlo Venditti consigliere nazionale del Collegio dei Reumatologi italiani , sarà inoltre possibile effettuare screening remautologici gratuiti . Sarà un momento importante anche per la presenza di altre figure specialistiche che daranno informazioni e supporto reale.