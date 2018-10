Tour de “La Prova del Cuoco” alla scoperta delle specialità molisane

GUARDIALFIERA

Dopo la comparsata al programma “Cuochi d’Italia”, dello chef Luca Pennica del ristorante “Le Terre del Sacramento” di Guardialfiera, il locale e il suo staff tornano ancora protagonisti a “La Prova del Cuoco”. Questa volta, però, i titolari hanno giocato in casa. Infatti, l’inviato Ivan Bacchi e le telecamere di Rai1 hanno fatto tappa nel piccolo paesino basso molisano. La cucina molisana, ancora una volta, sulla ribalta della tv nazionale con l’illustrazione della preparazione dei famosi bucatini con il baccalà tipici della festività di San Giuseppe, uno dei piatti speciali tra le tante pietanze tradizionali appositamente preparate in occasione della festività dedicata al santo. Molto sentita in regione. Le riprese sono poi andate in onda oggi, lunedì 22 ottobre, alle 11,50. Domani, martedì 23 ottobre, le telecamere di Rai1 si sposteranno invece a San Martino in Pensilis dove saranno protagonisti la pampanella ed i vini.