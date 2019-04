Tosca Tavaniello a Isernia nel concerto del 4 maggio

REDAZIONE

Sabato 4 maggio 2019 alle ore 21:00 presso il Proscenio – Piccolo Spazio Libero Via Lorusso 11 – Isernia si esibirà con l’arpa Tosca Tavaniello. La Tavaniello ha intrapreso lo studio dell’arpa all’età di nove anni, si è diplomata con 10 lode e menzione a soli 17 anni alConservatorio Statale di Musica di Como Giuseppe Verdi nella classe del M° Ester Gattoni. Ha preso parte a diversi concorsi, raggiungendo ottimi risultati, all’età di dodici anni ha ottenuto il 1° premio all’unanimità della giuria alConcours Francais de la Harpe Limoges 5 ème èdition, il 1° premio assoluto con votazione 100/100 nel Concorso Internazionale di esecuzione musicale città di Airola, il 1° premio assoluto nel Concorso Internazionale di Musica della Val Tidone, Golden Award nel concorso Svirel competition, il 1° premio assoluto al Concorso Internazionale musicale“Città di Scandicci”, il Diapason d’oro con il 1° premio assoluto esibendosi poi in concerto nella Biblioteca Civica diPordenone e il 1° premio assoluto nel Concorso Internazionale di Esecuzione Musicale “Giovani musicisti – Città diTreviso”. Ha preso parte a diversi corsi di specializzazione con il M° Judith Liber; con il M° Karen Vaughan all’HarpMasters presso l’International Summer Harp Academy in Svizzera e con il M° Irina Zingg al Talent Music Master Courses dove è stata selezionata tra i migliori allievi per esibirsi in concerto presso il Museo Diocesano di Brescia e con il M° Isabell Perrin. In occasione dei festeggiamenti per il ventennale del Conservatorio, è stata selezionata per esibirsida solista con la “Filarmonica del Conservatorio” nel Teatro Sociale di Como, dove ha eseguito le Danse sacrée etprofane di Debussy.