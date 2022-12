Torzi assolto a Milano nell’inchiesta sulla Banca Mb

Il broker molisano Gianluigi Torzi assolto a Milano in un filone del crac della merchant bank MB con giudizio abbreviato. I legali: “cade il primo muro di un castello fantasioso di accuse”. Gianluigi Torzi al momento è imputato anche per autoriciclaggio dei soldi della Santa Sede, per il caso Aedes e la Cesare Pozzo. Intanto oggi torna alla ribalta il caso di Banca Mb, un piccolo istituto d’affari milanese fondato agli inizi del Duemila che nell’ormai lontano 2009 venne commissariato dall’allora governatore della Banca d’Italia Mario Draghi e poi nel 2012 dichiarato insolvente. Da quella vicenda scaturì un’inchiesta della procura di Milano per bancarotta, aggiotaggio e ostacolo alla vigilanza: sotto la lente finirono i finanziamenti concessi ad alcuni dei soci che sarebbero anche stati utilizzati per l’aumento di capitale della banca stessa. Soldi versati inutilmente: al termine della liquidazione la banca si ritrovò con un ammanco patrimoniale di circa 46 milioni. Da qui anche l’ipotesi della bancarotta. Uno dei filoni in cui venne poi spacchettata l’inchiesta si trascina ancora oggi nei tribunali e vede, come co-protagonista, Gianluigi Torzi, il finanziere molisano 43enne residente a Londra, diventato famoso nel 2020 come il broker del Vaticano, per il suo coinvolgimento nello scandalo del palazzo londinese di Sloane Avenue.

Venerdì 23 dicembre Torzi ha incassato un’importante assoluzione, per non aver commesso il fatto, davanti al gup del tribunale di Milano, dove era giudicato con rito abbreviato. Il processo continua invece per gli altri imputati che hanno scelto il rito ordinario, che si concluderà il 23 gennaio 2023.