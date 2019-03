Torre di Pesche, l’illuminazione appena installata è già andata distrutta

PESCHE

I vandali distruggono l’illuminazione recentemente installata alla torre di Pesche e il sindaco per protesta decide di far rimanere il rudere, simbolo del paese, al buio. L’episodio, avvenuto nei giorni scorsi, ha provocato lo sdegno dell’intera cittadinanza, compresa quella del primo cittadino, Ido De Vincenzi, che ha rivolto un messaggio ai suoi concittadini. «Il desiderio malato di distruggere l’illuminazione recentemente installata alla torre di Pesche, appartiene a menti perverse, ignoranti ed insensibili. Non amare i nostri luoghi, non apprezzare il bene pubblico né i sacrifici altrui, non farà mai giungere da nessuna parte. Per ora la luce della torre, storico simbolo della nostra comunità, rimarrà spenta, con amarezza e sdegno da parte di tanti».