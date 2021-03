Torre Covid al Cardarelli, la Build pronta ad accettare i lavori

Angelo Contessa, amministratore del Consorzio Build, in riferimento alle polemiche sulla effettiva partenza dei lavori alla Torre Covid del Cardarelli, dichiara: «Da notizie giornalistiche, finora non smentite, si apprende che il Direttore Generale Avv. Oreste Florenzano avrebbe riferito che il Consorzio Stabile Build S.C. a R.L. (COBUILD), dallo scrivente amministrato, sia “scappato” ed avrebbe finanche chiesto una “revisione prezzi”. Si tratta di affermazioni false, tendenziose e prive di riscontro oltre al fatto che si commentano da sole. COBUILD, non solo non si è sottratto ai propri obblighi contrattuali e morali, ma non ha mai richiesto alcuna revisione dei prezzi. E’ vero, invece, che COBUILD ha chiesto:

– ATTI AUTORIZZATIVI O COMUNQUE PARERI DEGLI ENTI PREPOSTI PER LEGGE;

– CHIARIMENTI SU INCONGRUENZE PROGETTUALI COMPRESA LA VERIFICA DELL’ELENCO PREZZI RISPETTO ALLE CONDIZIONI GENERALI DI APPALTO DELL’ACCORDO QUADRO INVITALIA;

– DISPONIBILITA’ DEI LOCALI OGGETTO DEI LAVORI.

Si informa, inoltre, che COBUILD ha appena inviato comunicazione via PEC all’A.S.Re.M.- Azienda Sanitaria Regionale Molise con la quale si comunica la immediata disponibilità ad accettare da subito la consegna dei lavori, vista la grave emergenza epidemiologica in atto, salvo le necessarie, nonché dovute per legge, verifiche/integrazioni progettuali».