Toro, subisce quattro furti nel giro di poco tempo

Subisce quattro furti nel giro di poco tempo: il malcapitato protagonista della vicenda è il proprietario di una casa in campagna a Toro (che si trova in via del Mulino). Ignoti, la scorsa notte, si sono nuovamente introdotti nell’abitazione dell’uomo e sono riusciti a portar via elettrodomestici di grosse dimensioni (segnale questo che i ladri erano certi di agire a colpo sicuro). Altro materiale, pure di valore, invece è stato lasciato: probabilmente i malfattori sono fuggiti dopo aver sentito rumori sospetti provenienti dall’esterno. Il proprietario dell’abitazione a breve presenterà denuncia ai carabinieri della locale stazione.