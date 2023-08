Toro stregata dalla magia de “I Fuori…classe”

Sabato 20 agosto è stata messa in scena dalla compagnia teatrale amatoriale ‘I Fuori…classe’ una nuova commedia ‘Pasqua’, a vit’ ie’ ‘na fr’gatur’ tratta da ‘Sogno di una notte di mezza sbornia’ di Edoardo De Filippo e riadattata dal regista, Maestro Mercurio Ferrazzano, in dialetto torese. Per la compagnia è la quarta commedia inscenata, preceduta dal grande successo di: U Murt’, U fantasm’ d Giuann’ e I malann’ d’ Saverie Ch’cocc’.

Brillanti e travolgenti tutti gli attori che hanno proposto in modo ironico e intelligente un’occasione di riflessione sul nostro modo di stare al mondo. Nell’esibizione, infatti, si parla di sogni, vincite al lotto, superstizioni e credenze popolari di un’umanità dolente, che solo in questo modo ha la capacità di pensare a un futuro migliore per sopravvivere al proprio presente.

A Pasquale Grifone, un povero facchino, piace alzare il gomito e quando beve fa sogni strani, così da ricevere la “visita” di Dante Alighieri, che gli suggerisce quattro numeri da giocare al lotto, sottolineando però che essi rappresentano anche la data e l’ora della sua morte. La quaterna esce e Pasquale vince una forte somma di denaro; la famiglia si adatta alle nuove condizioni e nessuno si preoccupa della disperazione del povero Pasquale, terrorizzato dalla sua “imminente” morte. Quando il pericolo sembra ormai scongiurato un colpo di scena riapre il gioco: un finale che non chiude, ma che rilancia una sorpresa fra il gioco dell’esistenza e il gioco della scena.

Complimenti vivissimi agli attori Nicoletta Evangelista, Antonio Ferrazzano, Pietro Ferrazzano, Simona Marcucci, Silvia Panichella, Letizia Farinacci, Giuseppe Di Micco, Tiziana Mignogna, Sandro Nazzario, Gianmarco e il piccolo Tommaso Trotta che, interpretando con passione e convinzione, hanno ipnotizzato e incantato il pubblico attento e numerosissimo, scatenando una pioggia di applausi su Toro.

Complimenti al regista, per il successo straordinario dell’esibizione, per il suo forte interesse nel promuovere la cultura del teatro e soprattutto nel valorizzare il dialetto torese. Ad maiora semper!