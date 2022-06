Toro sceglie la continuità: Roberto Quercio riconfermato sindaco

Soddisfatto il giovane ingegnere: in questo mandato ci siamo impegnati e abbiamo lavorato duro, questo è ciò che continueremo a fare per i prossimi cinque anni

Con 738 preferenze il giovane ingegnere si assicura la poltrona più importante del Municipio.

Un plebiscito per Roberto Quercio, riconfermato sindaco di Toro, comune della provincia di Campobasso che si appresta a guidare per un altro mandato.

738 le preferenze conquistate dal giovane ingegnere, contro gli appena 24 voti dello sfidante, Carmine Di Domenico. Su 1096 aventi diritto, a Toro hanno scelto di recarsi alle urne in 738 (il 72%).

“Amministrare il paese con risorse scarse non è facile, diventa più semplice se c’è chi si spende per la propria terra. A loro va il mio ringraziamento. Lo stesso vale per tutti i cittadini che hanno inteso riconfermarci la fiducia”, le prime parole del sindaco.

“In questo mandato ci siamo impegnati e abbiamo lavorato duro, questo è ciò che continueremo a fare per i prossimi cinque anni”.

Composizione consiglio comunale Toro (8/11) e preferenze



Sindaco eletto

Roberto Quercio 738



Francesco Cutrone 273

Salvatore Moffa (detto Silvano) 125

Santo Quicquaro (detto Dino) 113

Antonio Barone 59

Antonio Iacobucci 50

Michele Caputo 32

Carmine Di Domenico 24

Michela Tromba 11