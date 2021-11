Toro rende onore ai suoi tre Caduti “dimenticati” (foto)

Conferita la Cittadinanza Onoraria al Milite Ignoto

“Un ringraziamento a tutti i partecipanti, a coloro che si sono prodigati per la buona riuscita del cerimoniale e un augurio particolare agli appartenenti alle Forze Armate e a tutti i cittadini italiani per la festa dell’Unità Nazionale” – ad affermarlo è il sindaco di Toro, Roberto Quercio al termine della cerimonia in commemorazione della Giornata delle Forze Armate – “Un ringraziamento particolare al Consiglio Comunale che con Delibera di C.C. n. 4/2021 ha conferito la Cittadinanza Onoraria al Milite Ignoto; con Delibera di C.C. n. 5/2021 ha inteso incidere il nome di tre caduti dimenticati sul nostro monumento ai caduti di tutte le guerre, uno dei primi, se non il primo di tutto il Molise, inaugurato il 25.08.1920 (centenario festeggiato il 25.08.2020). I loro nomi:

Donatangelo Simonelli

Lucantonio Cutrone

Giuseppe Antonucci

“Grazie ai familiari per aver partecipato e reso onore alla cerimonia odierna e ai nostri caduti, finalmente presenti sul nostro monumento. Grazie mille a Giovanni Mascia, che con i suoi studi e alla proposta fatta al Consiglio Comunale, ci ha permesso finalmente di rendere onore anche ai tre caduti dimenticati sopra menzionati”. Grazie infinite alla Scuola di Toro, alla dirigente, a tutti gli insegnanti, agli insegnanti, agli alunni e alle famiglie per averci donato le loro riflessioni e i canti dell’inno d’Italia e del Piave. Una giornata memorabile, nella Storia di Toro”.