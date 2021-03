Toro: primi rintocchi della Quarta Campana nel giorno del ricordo delle vittime del Covid (VIDEO)

Oggi, 18 marzo 2021, nel giorno in cui tutta l’Italia si è unita in un abbraccio silenzioso per ricordare tutte le vittime della pandemia, dei loro familiari, di chi ha combattuto e vinto il virus, la comunità di Toro ha compiuto un gesto che va oltre ogni simbolismo. Il vescovo di Campobasso e Bojano e il parroco Padre Armando Gravina hanno benedetto la Quarta Campana i cui primi rintocchi hanno scandito la cerimonia avvenuta presso la Chiesa Madre del Santissimo Salvatore. Un rito sobrio che però racconta tutta la drammaticità del momento storico che la comunità mondiale sta vivendo e la voglia di ritrovare la Fede come appiglio verso la risalita.