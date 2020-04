Toro, la Pro Loco dispensa mille mascherine: una scelta di solidarietà

E’ partita questa mattina (16 aprile) la distribuzione di 1000 mascherine finanziate dalla Pro Loco e donate gratuitamente alla popolazione di Toro. “Seppur in un periodo di ristrettezze economiche, la Pro Loco ha inteso realizzate un quantitativo minimo di mascherine da distribuire gratuitamente: all’Amministrazione, alle forze dell’ordine, ai commercianti, alla popolazione e, in particolar modo, a bambini e ragazzi. Sebbene l’obiettivo è quello di rimanere a casa, la distribuzione anticipata vuole essere l’augurio a poter tornare presto alla “normalità”. Le mascherine per adulti sono state realizzate gratuitamente dalle sarte di S. Giovanni in Galdo: Lucia Sassani e Rita Mascetta mentre quelle per bambini sono state realizzate da Angela Parziale e me (Amalia). Realizzate con doppio strato di tessuto non tessuto e uno di cotone possono essere lavate e riutilizzate, quelle per bambini sono particolarmente colorate: abbiamo utilizzato scampoli di stoffa di una vita da sarta, per dare un forte segno di speranza e di vita in un periodo particolarmente grigio. Ringraziamo Lucia e U’ Vettar du Merrutt da sempre vicini alla nostra associazione e il Panificio Muccigrosso nelle persone di Lello e Maria che hanno messo a disposizione la loro attività per la distribuzione delle mascherine. Forse non riusciremo ad accontentare tutti e di questo ci scusiamo, stiamo facendo il possibile per dare il massimo contributo anche ad altre iniziative rivolte a realtà regionali.