Toro dà l’addio a Mario Miozzi, morto in circostanze misteriose

Tanta gente a Toro, molti amici e conoscenti per dare l’ultimo saluto a Mario, quel Mario Miozzi che ha lasciato tutti senza parole ancora una volta. Se ne è andato così facendo molto rumore, ma senza disturbare anche se la sua presenza in vita non sarebbe mai passata inosservata.

Morto a 65 anni nella sua casa di Toro in circostanze che ancora oggi restano misteriose. Eppure lui di misterioso non aveva nulla. Spesso capitava di incontrarlo per strada, capitava di intrattenersi a scambiare due battute con un sorriso a chiudere il discorso. Senza alcuna malizia. Mario era così.



Dieci giorni dopo il ritrovamento del suo corpo senza vita oggi (23 ottobre) Toro lo ha salutato per l’ultima volta, ma molto resta da chiarire sulle cause del decesso. Venerdì scorso l’autopsia che svelerà la verità medico-legale sulla sua morte ed è giusto che sia così, come vuole la magistratura e soprattutto come vogliono i suoi familiari.



La mattina del 13 ottobre il suo corpo è stato trovato riverso a terra dalla domestica che lo aiutava nelle pulizie a casa, aveva ferite alla testa e per questo è stato necessario svolgere l’autopsia, anche perché i carabinieri stanno ancora cercando di ricostruire le sue ultime ore di vita. La Procura della Repubblica ha anche avanzato un’ipotesi di reato. omicidio preterintenzionale. Un 41enne di Campobasso sarebbe iscritto nel registro degli indagati, la stessa persona che avrebbe avuto un diverbio con Mario la sera prima del ritrovamento del cadavere.



I funerali si sono svolti presso la Chiesa Madre del Santissimo Salvatore a Toro oggi pomeriggio 23 ottobre 2021.