Toro chiama, Malgioglio risponde: il 25 agosto concerto per i festeggiamenti di San Mercurio

Continuano gli appuntamenti live in un’estate davvero senza precedenti in Molise sotto il profilo dei concerti. Un ventaglio di possibilità davvero capace di soddisfare tutti i gusti: dai Litfiba a Gabbani, passando per Elisa, Sangiovanni, i 99 Posse solo per citarne alcuni.

Nelle ultime ore si è aggiunto un altro show, perché è di questo che parliamo, in programma per l’estate della rinascita: parliamo di Cristiano Malgioglio, cantautore ma soprattutto personaggio a tutto tondo, che si esibirà a Toro il 25 agosto in occasione dei festeggiamenti di San Mercurio.

Nelle ultime ore l’amministrazione guidata da Roberto Quercio e il Comitato San Mercurio stanno definendo gli ultimi dettagli con il manager dell’artista, che ad ogni modo ha già confermato la sua volontà di esibirsi a Toro.