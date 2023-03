“Tornese di Nicola II Monforte”, presentato il progetto di riproduzione della moneta di Campobasso

E’ stato presentato ieri, martedì 28 febbraio, presso l’Auditorium “Arturo Giovannitti” del Palazzo Ex Gil di Campobasso, il progetto dal titolo “Campobasso e la sua moneta. Il tornese di Nicola II Monforte”.

I saluti istituzionali sono stati affidati all’Assessore alla cultura e al turismo, Vincenzo Cotugno: «Un plauso a questa ennesima ed encomiabile iniziativa dell’Associazione Pro crociati e trinitari – ha dichiarato Cotugno – che attraverso una brillante ricerca storica è riuscita a portare alla luce l’antica moneta della nostra città, risalente al XV secolo D.C: il tornese di Nicola II Monforte. Ringrazio il curatore Vincenzo Robusto, l’archeologo e Presidente dell’Opificio culturale, Walter Santoro, e il Presidente della società mediterranea metrologia numismatica, Giuseppe Ruotolo».

Come rappresentante di Palazzo San Giorgio era presente l’Assessore all’Ambiente, Simone Cretella: «Serata importante perché è una goccia che serve per riportare alla luce elementi della nostra cultura e del nostro territorio».

Infine, è intervenuto Giuseppe Santoro, Presidente dell’Associazione Pro Crociati e Trinitari «E’ un progetto che va ad unirsi insieme ad altri di alto spessore culturale ma soprattutto di approfondimento delle fonti sulle quali è basata la storia della nostra città e della nostra regione».

Il primo intervento è stato a cura di Walter Santoro, archeologo e Presidente dell’Associazione Opificio Culturale: «E’ sempre bello parlare della propria città ma bisogna ricordarsi che Nicola di Monforte, non ha rappresentato solo la Città di Campobasso in quanto, lui ha servito città come Venezia, la Francia e in parte anche il Regno Aragonese. Ma dobbiamo fare un passo indietro, nel 1442 l’intera Europa, l’intero Regno di Napoli cambia bandiera: si ammaliano gli Angiolilli, e subentrano gli Aragonesi, gli spagnoli. Questa è una storia importante: è una storia – come mi piace definirla – quella del Monforte, anti spagnola per eccellenza perché il Monforte era della Francia. Già il nome e il suo stemma sono particolari: perché Nicola II di Monforte viene riconosciuto come il Conte Cola ma, all’interno dei documenti storici veniva chiamato il “Campobasso”. Così il suo stemma, è quello che rappresenta la famiglia dei Monforte che raffigura un leone rampante che tiene uno scudo che a sua volta è carico di cinque code di ermellino. Lo stemma, appartenente a Nicola di Monforte, si pensa compare già nel 1326. Il 4 settembre 1464 Ferrante l’Aragona dà il titolo di città Reale a Campobasso: lo stemma della città contiene due corone, una di Conte con le nostre sei torri e la seconda, che è la corona regia. Per quanto riguarda gli stemmi ce ne sono molteplici: il primo lo si può ritrovare nella Chiesa di Santa Maria della Strada, il secondo in Via Mazzini a Campobasso, e un ultimo lo si può trovare all’interno delle mura del Castello Monforte. Nello stemma del 1745 spuntano per la prima volta le sei torri, simbolo della città di Campobasso».

A seguito dell’excursus sulla vita di Cola di Monforte, il secondo relatore è stato Giuseppe Ruotolo, Presidente della società mediterranea metrologia numismatica che è intervenuto sul tornese,antica moneta campobassana: «Queste monete – ha dichiarato Ruotolo – non avevano molto valore, come i nostri 20, 50 centesimi, e sono monete che il Cola fece coniare. Gli studi sulle monete di Campobasso sono iniziate fin dal XVIII secolo fino ai nostri giorni. Si tratta di monetine di rame: quella a sinistra raffigura un castello stilizzato, e quella a destra una croce. Per quanto riguarda la moneta a destra, intorno è presente una leggenda “Campibassi”. Mentre nell’altra sono riportate alcune lettere. Sono monetine di rame con tracce – si pensa – di argentatura all’esterno, oppure di qualche altra lega che possa somigliare all’argento. Servivano per pagare le truppe. Il primo che parlò di monetine di Campobasso fu il canonico di Vergara che le definì di argento, diverso invece, da Ludovico Antonio Muratorio che le definì di rame».

Nel 1778 grazie ad una pubblicazione di un volume, cambiò la situazione all’interno del quale, la moneta venne definita come d’argento. Generalmente, tutti gli studiosi che si sono susseguiti dal XVIII secolo in poi, hanno attribuito le monetine di Campobasso almeno a due personaggi storici.

All’inizio del secolo le monetine di Campobasso furono attribuire a Nicola II di Monforte e Nicola III di Monforte. Questo discorso è stato poi ripreso successivamente, e nel XVIII volume si parla di Campobasso, le cui monete sono state invece, attribuite a Nicola I e Nicola II di Monforte. Durante i miei studi mi resi conto che i denari torniesi di Campobasso furono coniati solo al tempo di Nicola II poiché risultano tutti uguali come tipologia, non esistono altri denari torniesi di argento. Nel 2006 due autori, pubblicarono all’interno di un volume, una monetina di Ripalimosani, quindi, oltre alla monetina di Campobasso si affiancò anche quella del piccolo comune di provincia. Successivamente, le scoperte di nuove zecche si sono ampliate come per esempio quelle di Lucera, Oratino e presumibilmente, anche di Termoli».

L’ultimo relatore è stato Vincenzo Robusto, componente dell’Associazione pro Crociati e Trinitari per le Rievocazioni Storiche Molisane, nonchè ideatore e curatore del progetto: «Il mio approccio con il tornese monforte è stato del tutto casuale, era una moneta che io non conoscevo fino al 2020 quando mi sono recato nel Castello Monforte dove ho notato un manifesto, dove c’era questa moneta raffigurata. Ho svolto una ricerca su internet dove ho trovato una moneta semplice, arrugginita. Grazie ad una mostra svoltosi al Circolo Sannitico, ho compreso che non è un semplice oggetto ma è una testimonianza concreta di fatto storici che ci appartengono. Allora mi son chiesto “Come potevo ridare alla città questo elemento così importante?”. Ho scelto quindi, di interagire con una Ditta fiorentina. Loro hanno accettato di riprodurre la moneta per conto mio, chiedendomi un’immagine di questa. Grazie alla lettura del libro del professor Ruotolo ho potuto ricostruire il disegno della moneta in base agli elementi contenuti in esso. Ho continuato questa avventura di riproduzione della moneta che avesse una valenza storica, e non che sia un falso d’autore. Così, la ditta realizzò il gesso della moneta. Il problema successivo, sarebbe stato su come poter presentare la moneta. Infine, ho dovuto pensare all’aspetto della moneta, dove ho chiesto che venivano attivate alcune procedure come quella dell’annerimento, spazzolatura e la pulizia per avere il risultato finale sulla moneta. Infine, spero che questo mio lavoro, possa ridare a questa città di avere un oggetto che la possa far ricordare a tutti coloro che giungano sul nostro territorio e, soddisfatti vanno via. Una testimonianza di quelli che siamo stati».

