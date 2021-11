Torneo Open di “Padel”, la classifica del Santucci Zone

Settimana emozionante per gli amanti del padel che ha visto per la prima volta in Molise, sui campi del Santucci Zone, il Torneo Open di padel FIT doppio maschile.



27 le coppie partecipanti provenienti da Puglia, Abbruzzo, Campania, Molise e Lazio che si sono sfidate per ottenere il montepremi di 1.500,00 euro.



Le due giornate hanno attirato fin dalla prima sfida di sabato, un vasto pubblico di appassionati e professionisti di padel, uno sport con derivazione tennista che negli ultimi anni è diventato un’attività adatta a tutte le fasce di età.



La competizione si è concentrata sulla partecipazione di formidabili atleti che hanno acceso il pathos degli attenti tifosi fino alla seguente classifica:



Primo posto

Cristiano Compagnone e Patrizio Panicucci

I vincitori assieme agli organizzatori

Secondo posto

Daniele Galloppa

Daniel Luengo

Terzo posto

Lorenzo De Rosa – Lorenzo Moll

Michele Notarnicola – Ivan Navarrete Pedraza

Organizzatori dell’evento Marco Santucci e Lorenzo De Rosa, protagonisti del Santucci Zone, luogo di incontro per sportivi con corsi annuali di Padel e Beach volley sia all’aperto che indoor.

Sponsor dell’iniziativa:

Pasticceria Jolly; Foto Digital Discount; Amaranto group; Shabby; Italcom; Autoè; Outlet degli occhiali; Energia Prima O&M; B&B Casa degli Orefici; Concept; Decathlon; Tanelli assicurazioni.