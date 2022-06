Si svolgerà dal 15 al 18 Giugno 2022 il Torneo di Corpus Domini – Under 17 “Il volo e i colori del calcio con i Misteri”.

Un evento che unisce lo sport ai colori e alla cultura della Regione Molise, celebrando anche attraverso il nobile giuoco del calcio, la Festa del Corpus Domini, fiore all’occhiello della città di Campobasso, nel suo essere da sempre un connubio perfetto di religiosità, folklore e tradizione. Un’occasione perfetta per mettere in luce il talento dei protagonisti e far conoscere le bellezze del Molise, in un’esperienza che resterà sulla loro pelle e nel loro cuore.

Il Torneo Nazionale di Corpus Domini è riservato alla Categoria Under 17 a cui parteciperanno i seguenti club professionistici:

 Benevento Calcio

 Città di Campobasso

 Salernitana 1919

e le Rappresentative dei seguenti Comitati Regionali:

Le gare di qualificazione si svolgeranno nei giorni 15, 16 e 17 giugno sui seguenti campi della Provincia di Campobasso: Bojano, Campobasso “Campo Acli-Rauso-Toti” – c.da Selvapiana, Gambatesa, Mirabello Sannitico, Riccia e Trivento. La Finale si svolgerà sabato 18 giugno 2022 allo Stadio Selvapiana di Campobasso. Di seguito il calendario ufficiale con il programma dettagliato delle tre giornate di gare e con la variazione del campo di gioco della Terza Giornata di Gare Molise vs Campania che si disputerà sul Campo “Acli, Rauso, Toti”, sito in c.da Selvapiana a Campobasso.

TORNEO DI CORPUS DOMINI – CALENDARIO GARE

GIRONE A GIRONE B

1A Rappresentativa C.R. Lombardia 2A Salernitana 1919

3A Città di Campobasso

In grassetto si riportano le teste di serie

1B Benevento Calcio

2B Rappresentativa C.R. Molise

3B Rappresentativa C.R. Campania

CALENDARIO GARE:

Torneo di Corpus Domini – Under 17

1° giornata – Programma gare di Mercoledì 15 giugno 2022 – ore 17.00

Abb.

1A/2A 1B/2B 3A/3B

Abb.

1A/3A 1B/3B 2A/2B

incontro

Campo

A. Colalillo, Viale Olimpico – Bojano (CB)

G. Venditti, Via del lavatoio – Gambatesa (CB)

Comunale, c.da Piane Mirabello Sannitico (CB)

Campo

G. Poce, L.go Casale Riccia – Riccia (CB)

A. Colalillo, Viale Olimpico – Bojano (CB) Comunale, c.da Piane Mirabello Sannitico (CB)

Rappr. C.R. Lombardia Benevento Calcio Città di Campobasso

Salernitana 1919 Rappr. C.R. Molise Rappr. C.R. Campania

Torneo di Corpus Domini – Under 17

2° giornata – Programma gare di Giovedì 16 giugno 2022 – ore 17.00

incontro

Rappr. C.R. Lombardia Benevento Calcio Salernitana 1919

Città di Campobasso Rappr. C.R. Campania Rappr. C.R. Molise

Torneo di Corpus Domini – Under 17

3° giornata – Programma gare di Venerdì 17 giugno 2022 – ore 17.00

Abb.

2A/3A Salernitana 1919 2B/3B Rappr. C.R. Molise 1A/1B Rappr. C.R. Lombardia

incontro

Città di Campobasso

Rappr. C.R. Campania

Benevento Calcio

Campo

Comunale Acquasantianni – Trivento (CB)

Campo Rauso/Toti c.da Selva Piana – Campobasso

Comunale , c.da Piane Mirabello Sannitico (CB)