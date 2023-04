Torneo delle Regioni, prima vittoria per la formazione guidata da mister Maestripieri (LE FOTO)

A Vinovo i molisani si aggiudicano il match contro la selezione Under 19 dell’Emilia Romagna

Al Comunale di Vinovo il Molise Under 19 si aggiudica la vittoria contro la selezione Under 19 dell’Emilia Romagna. Un Molise che esiste, resiste, vince e convince.

Primissimi minuti di cronometro con il Molise che deve dare il tutto e per tutto contro la selezione Under 19 dell’Emilia Romagna. Risponde subito la selezione di mister Maestripieri con Diarra che al 7’ in area sferza un tiro; a salvare la porta è il bravo Dordoni, che chiude l’azione pericolosa dei molisani di Maestripieri, che partono bene con determinazione e grinta. Ottima l’azione solitaria dell’attaccante del CB 1919 Lombari al 9’ che, con astuzia, supera la difesa, ma viene arrestato sul finale dal difensore Boccalupo che conclude la pungente trama di gioco dei molisani. Continua il Molise a farsi decisivo in area: cross di Anastsia a servire Diarra, ma in risposta al suo forte tiro, c’è la deviazione provvidenziale di Dordoni.

Il Molise detta i tempi e fa la differenza nella prima mezz’ora di match, rispondendo ad una Emilia Romagna sottotono che non riesce ad ostacolare il bel gioco dell’U19 molisana. Continua al 35’ un Molise diverso rispetto a quello del match contro il Bolzano e ci prova con il tocco di testa Lombari, che non preoccupa l’estremo difensore Dordoni. Si fa veder in attacco l’Emilia Romagna con Barbieri; ma il suo tiro centrale non spaventa il portiere del CB 1919 Pinto. Tentativo svanito al 37’ dalla distanza di Spadaccino, non problematico per Dordoni. Bello l’intervento sul finale in difesa di Colombo a chiudere l’offensiva avversaria; recupera palla Lazzari dell’Emilia Romagna, ma il lancio finisce oltre il palo sinistro.

Con un ottimo Molise, il direttore di gara Leuci fischia la fine della prima frazione di gioco con il parziale di 0-0. Altro giro, altra corsa per il Molise Under 19 che a tutti i costi vuole riaprire la corsa alle qualificazioni nel TdR 2023. Più nelle corde, rispetto alla prima parte, i verdi dell’Emilia Romagna ma la buona difesa molisana coordinata da capitan Colombo non lascia nulla al caso. Azione brillante al 10’ di Ercolano che recupera palla da un contrasto, sferzando una sfera pazzesca che prende in pieno la traversa.

Brivido per l’Emilia Romagna, grande occasione mancata per il Molise. Gestisce bene il gioco la selezione di Maestripieri anche nella seconda decade di gioco, non riuscendo a trovare però il punto di stacco. Ottima l’idea di Anastasia al 15’, ma il tiro troppo forte non centra l’obiettivo, superando il legno orizzontale. Scalda i motori l’Emilia Romagna, svegliandosi dal torpore dei primi 60 minuti con Carrera per Ghebreselassie ma la sfera non vede la porta, andando oltre il palo destro. Al 19’ del st arriva il gol, tanto desiderato dal Molise che riaccende la partita, con Garzia della Juvenes servito dall’assist su calcio d’angolo di D’Orta dell’Olympia Agnonese, incasellando così una sfera perfetta su un lancio vibrante alla sinistra dell’incredulo Dordoni. Prova il lancio dalla distanza su punizione Carrera dell’Emilia Romagna al 30’ ma il tiro non spaventa Pinto, che chiude in sicurezza l’azione. Si fa insidiosa l’Emilia Romagna con Bisagni al 34’, ma chiude in prontezza il centrocampista Brunetti dell’ Olympia Agnonese. Il sacrificio, la passione e la grinta dei molisani hanno la meglio e chiudono la seconda gara con una vittoria di misura. 1-0 il risultato finale contro i migliori venti dell’Emilia Romagna. Terzo appuntamento, tassativa la vittoria, contro il C.R. Abruzzo in quel del Comunale di Cantalupa alle ore 14.30 del 23 aprile 2023.