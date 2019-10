Torneo dell’Amicizia, anche i Guerrieri della Luce al quadrangolare di Teramo

REDAZIONE

Al via la stagione sportiva per i Guerrieri della Luce. La squadra di Torball della società Asd Olimpic Paideia Sporting sarà impegnata, domani 12 ottobre, in un quadrangolare a Teramo. Incontri amichevoli che però aprono ufficialmente le attività per gli atleti del Cip Molise, alle prese con allenamenti, tornei e, su tutto, con il campionato di serie A.

La competizione alla palestra dell’Istituto Tecnico Commerciale Blaise Pascal di Teramo. I molisani incontreranno squadre provenienti dall’Abruzzo e dal Lazio.

Dalla presidente del Cip Molise, Donatella Perrella – ‘l’augurio di una stagione sportiva ricca di soddisfazioni’.