Tornano le tesi in presenza all’Unimol, giornata importante all’Università del Molise

Scienza e Pratica in Fisioterapia Muscoloscheletrica: 36 candidati, molisani e da diverse regioni, discutono la tesi, la prima in presenza

Giornata importante domani, sabato 26 marzo, all’UniMol. Dalle ore 9.00 infatti, nell’Aula Magna di Ateneo, 36 candidati, molisani e da diverse regioni (Calabria, Puglia, Campania, Sicilia, Lazio e Marche) presentano la tesi finale che porta a compimento la seconda edizione del Master biennale in Scienza e Pratica in Fisioterapia Muscoloscheletrica.Giornata importante anche perché, domani l’esposizione dei lavori di tesi è la prima in presenza.

Il Master, istituito nel 2018, rappresenta uno dei 5 percorsi di specializzazione per i fisioterapisti presenti sul territorio nazionale (all’Università del Molise la sede per il centro-sud) nel campo delle disfunzioni neuro-muscoloscheletriche. Un percorso formativo integrato che si colloca alla stregua dei Paesi più evoluti in tale settore, e che ha già superato la prima fase del monitoraggio internazionale dell’International Federation of Orthopedics Manipulative Physical Therapists (IFOMPT), Associazione Internazionale, riconosciuta dalla WHO (World Health Organization), che rappresenta nel mondo i Fisioterapisti Specializzati in Terapia Manuale e Fisioterapia Muscoloscheletrica.

Fiore all’occhiello dell’Alta formazione di UniMol, il Master è attualmente alla sua quarta edizione, già dalla prima ha riscosso notevoli consensi ricevendo, sin da subito, un numero di richieste di partecipazione triplo rispetto alle disponibilità: prova evidente le tante domande provenienti da tutta Italia, isole comprese.

La novità di quest’anno è rappresentata dalla modalità adottata per l’esposizione dei lavori di tesi a conclusione di un percorso di studi che renderà al sistema sanitario nazionale 36 fisioterapisti specializzati pronti a rispondere alle richieste, alle problematiche e alle necessità terapeutiche a tutela e miglioramento della salute.

Un patrimonio di competenze e di rilievo in più, e che consentirà a 36 professionisti, fisioterapisti specializzati, di mettere subito a frutto le loro conoscenze e il loro operato al servizio della comunità, pronti a rivestire un ruolo importante nel panorama assistenziale e della salute.

E UniMol, con il Dipartimento di Medicina e di Scienze della Salute “Vincenzo Tiberio, i candidati partecipanti e le loro famiglie, non può che esprimere e manifestare tutta la sua soddisfazione per questo significativo obiettivo d’insieme raggiunto.