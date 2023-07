Tornano le passeggiate storiche nel borgo di Termoli

Curate dall’associazione Me.Mo. Cantieri Culturali a.p.s., andranno avanti previa prenotazione fino al 31 agosto

L’Associazione Me.MO Cantieri Culturali a.p.s. anche per questa estate propone, nei mesi di luglio e di agosto, passeggiate serali nel centro storico di Termoli.

Lo scopo è quello di divulgare l’archeologia e la storia del centro marinaro sia ai cittadini termolesi che ai turisti, attraverso i monumenti, i racconti e le fonti archeologiche, guidati da professionisti dei beni culturali, tutti molisani e tutti laureati in Storia dell’Arte, Archeologia, Restauro e Storia, e con esperienza decennale nel settore. L’associazione, infatti, attiva dal 2014 in tutto il territorio molisano, si occupa della promozione, della divulgazione e della valorizzazione dei luoghi della cultura del Molise.

#visitaTermoli con Me.Mo. Un viaggio nella storia della città di Termoli in compagnia di Me.MO Cantieri Culturali è il tour serale guidato attraverso i vicoli del paese vecchio a partire dal 18 luglio fino al 31 agosto ogni martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 21:30, previa prenotazione.

Inoltre, sempre su prenotazione, è possibile organizzare visite nel borgo anche in date e orari diversi.

Per tutte le informazioni e i costi contattare memolarino@gmail.com o 3249517836 (anche WhatsApp).