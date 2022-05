Tornano le giornate ecologiche: appuntamento per l’8 e il 22 maggio presso Montevairano

Domenica 8 e 22 maggio sono in programma due giornate ecologiche presso Montevairano, promosse dall’azienda Fater in collaborazione con Retake, Guardie Ambientali e Fare Verde. Un’occasione concreta per scoprire e tutelare la bellezza del nostro patrimonio naturalistico, purtroppo troppo spesso preda di comportamenti incivili.

Sarà ripulita l’intera area che parte dall’ospedale Cardarelli e conduce all’ingresso del parco naturalistico di Bosco FaieteL’iniziativa è patrocinata dal Comune di Campobasso e dalla Sea Servizi e Ambiente.