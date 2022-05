Tornano le giornate “Appuntamento in giardino 2022”, appuntamento per il 4 e 5 giugno

Sabato 4 e domenica 5 giugno, tornano le giornate “Appuntamento in giardino 2022”, evento promosso dall’Associazione Parchi e giardini d’Italia con il patrocinio del Ministero della Cultura.

Il Comune di Campobasso aderisce anche quest’anno alla manifestazione, proponendo una due giorni di appuntamenti presso lo storico giardino di Villa De Capoa.

Pensata come un’autentica ‘festa del giardino’, la manifestazione nasce in accordo con l’iniziativa Rendez-vous aux jardins, che si svolgerà in contemporanea in oltre 20 Paesi europei; lo spirito dell’iniziativa è quello di invitare il grande pubblico a scoprire la sorprendente ricchezza storica, artistica, botanica e paesaggistica dei giardini italiani, migliorandone e valorizzandone la fruizione, anche grazie allo svolgimento di eventi culturali capaci di attrarre e conquistare il grande pubblico.

La manifestazione prenderà il via sabato mattina alle 9.00 quando la villa diventerà un vero e proprio atelier a cielo aperto per gli studenti del Liceo Artistico Manzù che daranno vita ad una estemporanea di pittura tra gli angoli più suggestivi della villa; nel pomeriggio di domenica 5, alle ore 16.30, in programma una visita guidata a cura dell’Associazione “Inforesta” alla scoperta del ricco patrimonio florovivaistico e dei più maestosi alberi della villa. A seguire, una serie di esibizioni musicali, a cura di “Open Arts Studio”, che riempiranno il pomeriggio con suoni ed atmosfere di grande effetto tra i labirinti dello storico giardino all’italiana.

Previste le esibizioni di Daria Tanno con voce ed ukulele, del duo Fanzo/Vendemmiati con nyckelharpa e chitarra classica, le percussioni di Antonio Armanetti ed, infine, la danza del duo Pizzuto/Panzera.

La manifestazione è aperta a tutti, ingresso libero.