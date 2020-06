È riaperto i battenti oggi, 9 giugno, il mercato settimanale del martedì a Termoli. Con una ordinanza emanata ieri il sindaco di Termoli, Francesco Roberti ne ha disposto la riapertura dopo il lockdown per via del Coronavirus. Tante le persone che questa mattina si sono aggirate tra le bancarelle del mercato molto atteso in città. Non sono mancati i controlli della Polizia Municipale ai commercianti per vedere se fosse tutto in regola secondo l’ordinanza sindacale.