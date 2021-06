Tornano in campo gli Hammers, domenica a Santa Maria Capua Vetere

La lunga attesa sembra essere finita, dopo più di un anno dalla sospensione del Campionato di serie C, la squadra campobassana scende in campo domenica a S. Maria Capua Vetere per affrontare il Rugby Clan. Nello scampolo di stagione in corso, la Federazione ha organizzato un’attività facoltativa con le società aderenti, che vede i rossoblù affrontare oltre ai casertani del SMCV, Amatori Napoli, Rugby Benevento, Afragola e Torre del Greco. Quella in programma è una ripresa graduale che ha visto gli atleti impegnati in questi ultimi due mesi nella preparazione atletica, svolta però nell’insolita sede dell’Antistadio Selvapiana a causa dei lavori ancora in corso al Vecchio Romagnoli. Stessa sorte per le formazioni giovanili anche queste in campo domenica con il Rugby Clan SMCV. Il match tra le formazioni seniores sarà infatti preceduto dagli incontri tra i pari categoria dell’under 16 e under 18 delle rispettive società. Domenica di riposo invece per le ragazze del settore femminile, impegnatissime però sul fronte delle adesioni alla campagna tesseramenti, nell’attesa di riprendere il Campionato di categoria che le vedeva leader prima della sospensione causa covid. Riguardo alle ladies, è lodevole la loro partecipazione all’iniziativa rivolta ai più piccoli, nello specifico ai bambini e alle bambini dai quattro anni in su. Nei pomeriggi del martedì e del giovedì, in maniera del tutto gratuita, l’ a.s.d. Hammers Rugby Campobasso ha avviato corsi di attività motoria di base, anche questi sul prato dell’Antistadio, guidati proprio dalle atlete delle formazioni femminili.