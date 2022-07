Tornano a vibrare le paline del Matese, “giallo” ancora senza soluzione

Dopo 19 mesi dall’ultima volta, torna lo strano fenomeno che catturò l’attenzione anche dei media nazionali

Dello strano fenomeno ci siamo occupati già più di un anno e mezzo fa. E il giallo, di cui si occuparono anche i media nazionali non è stato mai risolto: parliamo delle paline della neve del Matese che improvvisamente iniziano a vibrare in maniera preoccupante. A distanza 19 mesi il fenomeno si è presentato. Il video che vi mostriamo è stato girato nella giornata di ieri, domenica 17 luglio, sempre nello stesso mese in cui era accaduto in precedenza: ci troviamo sul Matese, proprio al confine tra Molise e Campania, tra Bocca della Selva, Cusano e Campitello Matese.

Molte le ipotesi che erano state fatte a dicembre del 2020: dal campo magnetico ad un sisma, ma entrambe queste eventualità sono state escluse dai tecnici. Ci fu anche un sopralluogo degli esperti dell’Ingv che non rilevarono, però, particolari stranezze. Fatto sta che le paline hanno ricominciato a vibrare e ancora non c’è una spiegazione plausibile al fenomeno. Anche perché le paline sono interrate a sufficienza per permettere agli spartineve di non romperle.

Dunque il mistero resta e, se possibile, si infittisce.