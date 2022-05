Torna sabato il “Forest Bathing” alla Riserva di Bosco Casale

Proseguono gli appuntamenti presso la Riserva LIPU di Casacalenda. Sabato 21 il primo appuntamento

Proseguono gli appuntamenti presso la Riserva LIPU di Casacalenda, questa volta con l’esperta in “forest bathing” Teresa D’Ascenzo, collaboratrice AIMEF, che condurrà nei prossimi mesi percorsi di “bagni di foresta” attraverso l’immersione nell’atmosfera suggestiva della Riserva naturale Bosco Casale grazie alla tecnica dello Shinrin Yoku e ad altre esperienze di connessione profonda con la natura quale occasione anche per disintossicarsi dalla sovraesposizione alle tecnologie.

Sabato 21 maggio dalle 9 si entrerà nel bosco della Riserva in silenzio, in ascolto e nel rispetto del luogo e dei suoi abitanti per cercare una relazione più autentica con il bosco grazie ad esercizi di meditazione camminata e attività sensoriali.

“La nostra Riserva naturale – afferma il responsabile Carlo Meo – è sempre stata aperta alla collaborazione con realtà associative che propongono la conoscenza e il rispetto della natura anche attraverso eventi e percorsi esperienziali”.

Altri appuntamenti simili si svolgeranno domenica 12 giugno e domenica 31 luglio e verranno proposti anche durante il resto della stagione estiva. Per ogni informazione e per prenotare chiamare il 340-1956257.