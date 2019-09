Torna Propaganda Live e riparte da Termoli per raccontare la crisi di governo

Questa sera in prima serata su La7

Torna questa sera, venerdì 13 settembre, in prima serata su La7, la nuova stagione di Propaganda Live: al centro di questa prima puntata, condotto come sempre da Diego Bianchi ‘Zoro’, la venuta a Termoli dell’ex ministro degli Interni, Matteo Salvini, in occasione della tappa del suo tour estivo avvenuta proprio all’indomani della crisi di governo. Con la solita ironia pungente il programma racconterà i retroscena di quella giornata, tra le tante che dal Papeete in poi hanno determinato la crisi di Governo e il successivo Conte bis.