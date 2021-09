Torna Plastic Free, il 26 settembre l’evento anche a Montenero marina

Ogni anno, 12 milioni di tonnellate di plastica raggiungono i mari di tutto il mondo, l’equivalente di un camion di rifiuti ogni minuto, e un milione e mezzo di animali, prevalentemente marini, muoiono a causa della plastica. L’inquinamento da plastica è ormai un problema che non possiamo più ignorare. Da oltre 2 anni, l’associazione Plastic Free è impegnata in questa tematica e forte della sua rete di referenti e canali social, ogni anno organizza 2 eventi nazionali, dove in ogni Regione prendono piede diversi appuntamenti di pulizia del territorio. Dopo il successo del 18 aprile che ha superato ogni aspettativa, il secondo evento nazionale dell’anno si terrà tra pochi giorni, domenica 26 settembre 2021, con oltre 330 appuntamenti, da nord a sud, con l’obiettivo di superare i 300.000 chili di plastica e rifiuti rimossi dall’ambiente. La Onlus, nota per i suoi precedenti risultati e per aver già rimosso dall’ambiente oltre un milione di chilogrammi di plastica e rifiuti, stima la partecipazione di 30.000 volontari che entreranno in azione per il bene del pianeta. Grazie al prezioso lavoro organizzativo della referente locale Mary Di Vincenzo, anche a Montenero di Bisaccia è previsto un appuntamento di pulizia. Il ritrovo sarà davanti all’Hotel Strand alle ore 09:00, l’iniziativa durerà circa 3 ore e l’obiettivo sarà pulire la spiaggia della Costa verde. Per qualsiasi dubbio è possibile contattare la referente al numero 3467403728, oppure inviando un messaggio WhatsApp. La partecipazione all’evento è completamente gratuita, basterà andare sul sito https://www.plasticfreeonlus.it/calendario-eventi/ e registrarsi come volontario per ricevere tutte le istruzioni necessarie. È consigliabile, se se ne dispone, portare con sé guanti da lavoro o da giardinaggio e un bastone telescopico per la raccolta. Una simpatica novità di questa edizione saranno le magliette gratuite per tutti, donate dagli sponsor locali.