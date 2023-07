Torna PerCorrendo S. Giuliano, Sara Vargetto testiomial della Gara

Gara podistica sulla distanza di 9 chilometri

A quasi quattro anni dall’indimenticabile e bellissima manifestazione organizzata e promossa da Giancarlo Benevento a San Giuliano del Sannio torna il Trofeo PerCorrendo San Giuliano giunto alla 5^ edizione e San Giuliano del Sannio non si sottrae alla tendenza. Il paesino dell’entroterra molisano molto vicino al capoluogo regionale ostenta fierezza e rivendica una testimonial importantissima Sara Vargetto e quattro dei maggiori esponenti e amanti del running, Giorgio Calcaterra, Sara Pastore, Gennaro Varrella e Vincenzo Santillo. Tanto più quando la corsa entra nella leggenda e la leggenda passa per San Giuliano del Sannio. Domenica 17 Settembre dalle ore 15.00 a San Giuliano del Sannio (Piazza Libertà) si svolgerà la 5^ edizione del Trofeo Podistico PerCorrendo San Giuliano – gara podistica sulla distanza di 9Km – fortemente voluta da Giancarlo Benevento con l’Associazione I Fucilieri di San Nicola che vedrà la partecipazione quale Testimonial della Gara Sara Vargetto dell’Athletica Vaticana. Sara e il papà Paolo, la coppia più bella del mondo, alla 5^ PerCorrendo San Giuliano saranno in gara il 17 Settembre con un obiettivo speciale, quello di divertirsi e contagiare tutti, runner e non solo, con il loro entusiasmo. Sara è un’adolescente romana come tante, ma con una verve straordinaria per quella incontenibile voglia di vivere che sprigiona da tutti i porri. Sara è affetta da artrite idiopatica giovanile, una malattia infiammatoria che comporta degenerazione delle articolazioni e che compare in età precoce, alternando fasi di recrudescenza e di remissione, per correre usa una carrozzina. Forse è proprio per questo che Sara vive la vita con grande entusiasmo, combatte la malattia a suon di allenamenti tra palestra, nuoto, pallacanestro e corsa, passione che condivide con il padre Paolo. Insieme hanno trovato una dimensione speciale nel mondo della corsa, mentre Sara spinge la carrozzina, papà Paolo si mantiene in forma aiutandola. “Abbiamo iniziato a correre quando Sara aveva 9 anni, ci hanno invitati a partecipare alla Corsa di Miguel perché l’avevano vista allenarsi a basket. Io non correvo ancora”, ha detto papà Paolo. Da allora tantissime gare, anche quindici all’anno e sempre insieme. Divisi invece in allenamento, mentre Sara si allena quattro volte a settimana, soprattutto a basket, Paolo invece esce a correre. La vita di Sara è piena di impegni, tra i banchi di scuola, le tante ore di fisioterapia presso la Fondazione Santa Lucia, che la segue da anni, e l’allenamento. “Sara si diverte sempre tantissimo quando partecipiamo alle gare, è un’adolescente entusiasta della vita e a me non può fare che piacere anche perché ci chiudiamo in un mondo tutto nostro, fatto solo di noi due, per me è una emozione speciale”, ha aggiunto Paolo, emozionato. Con il suo splendido e contagioso sorriso Sara Vargetto ricorda che sport è uguale a libertà. Da quando faccio basket (in carrozzina, n.d.r.) e corsa (spinta da papà Paolo e dagli amici runner di Athletica Vaticana), ci dice, “mi sento più libera, sto più con gli altri. Sto meglio anche con me stessa. È più bello vivere nel mondo dello sport”. E agli altri giovani che hanno quel pezzo di ferro, ruote e tela come compagno di vita, dice: “Non ci sono cose che puoi fare o non puoi fare. I limiti te li dai tu e neanche ci sono. E’ più una cosa mentale”. La manifestazione del 17 Settembre vedrà anche il ritorno a San Giuliano del Sannio di Giorgio Calcaterra carissimo amico di Giancarlo Benevento. L’Ultramaratoneta romano già testimonial nell’edizione 2018 e di recente vincitore della Trilivigno correndo e vincendo tre maratone in tre giorni a 1800metri di altitudine, tornerà a San Giuliano del Sannio in veste di ospite d’onore per trascorrere una giornata all’insegna dello sport e del divertimento insieme alla sua compagna Sara Pastore vincitrice a Novara nell’anno 2022 della 10 Maratone in 10 Giorni. Altra figura di spicco e ormai runner di casa a San Giuliano del Sannio il campano Gennaro Varrella, altro grandissimo amico di Giancarlo che, dopo aver vinto le prime tre edizioni sarà speaker dell’evento. L’ultimo grande ospite della kermesse sarà Vincenzo Santillo il runner di Marcianise che ha chiuso in 23esima posizione e primo degli italiani l’ultramaratona Badwater nel deserto della California percorrendo 135 miglia, cioè circa 217 km della gara definita la più estrema del mondo nella Valle della Morte, situato 85 metri sotto il livello del mare per arrivare a quota 2.530 metri. Giancarlo Benevento deus machina della manifestazione podistica, insieme all’Associazione I Fucilieri di San Nicola di San Giuliano del Sannio, si sente privilegiato e onorato di avere nel suo irridente paesino l’amica Sara con il papà Paolo e i quattro amici e grandi atleti. Lo stesso Benevento chiosa dicendoci che fervono i preparativi per accogliere numerosi podisti e non solo. In prima linea non ci saranno solo i podisti, ma tutti nella promozione storico-culturale e territoriale di San Giuliano del Sannio, nella prevenzione della salute e divertimento per i più piccoli. Un impegno totale – sottolinea Benevento – così come ben fatto nelle trascorse edizioni grazie alla collaborazione di tutti e di tutte le associazioni di San Giuliano del Sannio. Ci stiamo già adoperando con grande impegno con la consapevolezza di dover coniugare il conseguimento di risultati sportivi di assoluto rilievo con l’esigenza, altrettanto primaria, di salvaguardare e favorire la conoscenza delle nostre tradizioni, siti e quanto di bello occupa ogni nesto del patrimonio sangiulianese. Nello sport come nelle diverse attività, la coesione e l’importanza di fare squadra rappresentano fattori indispensabili per corrispondere sempre meglio alle aspettative di tutti coloro che guardano il nostro Paese. Occasioni propizie, queste, per veicolare il messaggio di noi tutti nel desiderio assoluto di imprimere alla propria azione un quotidiano impegno, da un lato, a promozione delle bellezze storico-culturali che permangono nell’area, dall’altro, a fornire sostegno e tutela. Un processo continuo di valorizzazione e sviluppo del capitale umano che investe tramite lo SPORT sulla conoscenza della propria località: un evento nell’evento. Nell’edizione 2019 si è registrato un incremento dei partecipanti e già dalle prime ore del mattino erano presenti atleti e accompagnatori nel mentre delle visite guidate che si ripeteranno anche quest’anno per visitare le bellezze del paese. Giancarlo Benevento e l’Associazione I Fucilieri di San Nicola, infatti, con la collaborazione dell’Associazione Insieme svolgeranno un tour all’interno di un percorso itinerante denominato “San Giuliano in mostra” alla scoperta delle radici del paese, del culto di San Nicola e i suoi fucilieri, della torre marchesale con orologi antichi, della lavorazione della canapa, delle statue della Prima guerra mondiale. La pratica sportiva è e sarà sempre un veicolo importante di coesione sociale, di integrazione, di conoscenza del territorio, di promozione dei valori tra i bambini per avvicinarli allo sport, tutelare e migliorare la salute e stimolare la solidarietà verso i più deboli. Quest’anno proprio a voler rimarcare le idee di Giancarlo e in linea con i principi cardine alla manifestazione si conferma lo spazio dedicato alla Prevenzione della Salute pertanto giusta correlazione Sport, Storia e Salute. Infatti, nella giornata del 17 settembre in Piazza Libertà dalle ore 9 ci sarà una postazione degli infermieri volontari della CIVES e AITe i quali effettueranno delle dimostrazioni delle manovre di base in casi di emergenza per la rianimazione cardiopolmonare e saranno a disposizione di tutti per la rilevazione di alcuni parametri vitali (pressione, frequenza, saturazione). Grande attenzione anche ai Bambini e Ragazzi per i quali durante la giornata (Piazza Libertà) ci saranno giochi, gonfiabili e tanto divertimento con l’animazione taggata Ludoteca Animatti. La competizione sportiva si svolgerà nel pomeriggio con ritrovo atleti alle ore 15.00 e partenza prevista per le ore 17.00, e oltre la gara adulti ci saranno quelle riservate a Bambini e Ragazzi – 5/17anni – partenza sempre in Piazza Libertà alle ore 16.30 – al fine di diffondere valori di lealtà, rispetto delle regole e tutela della salute.

Al termine della gara adulti in concomitanza delle premiazioni si svolgerà un pasta party grazie al partner La Molisana costante della manifestazione da quattro anni e intrattenimento per bambini e musicale.