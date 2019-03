REDAZIONE TERMOLI

Torna oggi “M’illumino di meno”, la festa del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili. A

partire dalle 19.30, presso la sede della Croce Rossa di Termoli, in via Amalfi, 1, si potranno osservare la

volta celeste e le costellazioni con planetario all’interno della sede. Il tema della serata sarà:

l’inquinamento luminoso e il risparmio delle risorse con la collaborazione dei soci con i telescopi

dell’Adram, l’Associazione Divulgazione e Ricerca Astronomica Molisana. M’illumino di Meno è la

giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, ideata nel 2005 da Caterpillar e Rai

Radio2 per chiedere ai propri ascoltatori di spegnere tutte le luci che non sono indispensabili.

Un’iniziativa simbolica e concreta che fa del bene al pianeta e ai suoi abitanti. La referente del progetto a

Termoli è la dottoressa Carmela Sica con la collaborazione dei volontari della citta e il referente di

gruppo Donato Ciccone.