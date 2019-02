Torna nei comuni del Fortore il progetto ‘Mettiamoci in gioco’

REDAZIONE

Diversi i Comuni del Fortore che hanno aderito anche quest’anno alla realizzazione del Progetto

promosso dal CONI Molise, “Mettiamoci in gioco” 2019, la proposta formativa che ha fatto registrare

una più che soddisfacente partecipazione da parte dei comuni della provincia di Campobasso.

Secondo quanto previsto, gli Enti dovranno erogare un contributo a sostegno dell’iniziativa al fine di

garantire agli alunni delle scuole dell’Infanzia l’opportunità di intraprendere un percorso di crescita

psico-fisico. Tra i 41 Comuni della provincia di Campobasso, le amministrazioni comunali dei centri

fortorini di Campodipietra, Toro, Gambatesa, Sant’Elia a Pianisi, Campolieto, Macchia Valfortore,

Monacilioni hanno aderito all’iniziativa con l’impegno di erogare una quota di compartecipazione,

calcolata in ragione del numero delle sezioni presenti nelle scuole dell’Infanzia interessate e del

numero delle ore di attività previste dal programma da attuarsi in due fasi, la prima nel periodo

febbraio-giugno e la seconda d a settembre a dicembre 2019. Il Progetto, al quinto anno di

attuazione, vede coinvolte 66 sezioni per un totale di 1200 alunni di età compresa tra i 3 e i 6 anni

che saranno seguiti ed orientati attraverso un piacevole gioco dal lavoro di un professionista in

scienze motorie specializzato per la scuola dell’infanzia. Le attività saranno varie: la presa di

coscienza del corpo, riconoscere e nominare le parti del corpo, conoscere le possibilità motorie del

proprio corpo, esplorare gli ambienti e gli attrezzi, acquisire padronanza dello motricità

globale, giochi nel rispetto dei compagni, semplici percorsi psicomotori. Lo scopo principale del

progetto è quello di portare i bambini ad acquisire autonomie motorie e relazionali fondamentali per

la loro crescita e il loro sviluppo. In questo modo, grazie alla comprensione degli schemi motori di

base e dei riferimenti spazio-temporali, i piccoli alunni potranno acquisire lo sviluppo di un’immagine

positiva di se e stabilire relazioni con movimento e gioco sia personali sia nel rapporto con gli altri.

Obiettivo ultimo è quello di incoraggiare sin da piccoli uno stile di vita attivo e salutare, gettando le

basi dalla scuola dell’infanzia, in modo tale da poter avere più facilità nel crescere rispettando e

proseguendo con quello stile. Per le lezioni si farà sicuramente tesoro della bellissima esperienza

degli scorsi anni.