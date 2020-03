Torna l’ora legale, domenica lancette avanti di 60 minuti

Lancette avanti di un’ora nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo: bisognerà regolare gli orologi, a meno che telefonini e apparecchi digitali non lo facciano già in autonomia. Si dormirà un’ora in meno e domenica farà buio un’ora più tardi la sera. Scatta, così, l’ora legale che rimpiazza l’ora solare e, tra le altre cose, fa risparmiare sull’energia sfruttando un minore uso dell’illuminazione elettrica. Esiste in Italia dal 1916 e fu adottata mentre il Paese era impegnato nella Prima guerra mondiale. Questa potrebbe essere una delle ultime volte che facciamo un cambio d’ora. Il Parlamento europeo ha sostenuto la fine del passaggio dall’ora solare a quella legale con una risoluzione, invitando i Paesi Ue a decidere entro il 2021 se mantenere o meno il consueto cambio orario: è agli Stati membri dell’Unione che spetta infatti il diritto di decidere il proprio fuso orario.