Torna l’operazione ‘Mare Sicuro’: sarà l’ultima per il comandante Nacarlo che lascerà Termoli

Presentata questa mattina, 24 giugno, presso la Capitaneria di Porto di Termoli l’operazione ‘Mare Sicuro’

Anche quest’anno, con l’inizio della stagione estiva, ha preso il via l’operazione ‘Mare sicuro’ che vedrà impegnata la capitaneria di Porto di Termoli. Questa mattina, venerdì 24 giugno, la conferenza stampa di presentazione dell’operazione con il Comandante della Capitaneria di Porto, Amedeo Nacarlo che svolgerà per l’ultimo anno questo importante servizio per poi essere trasferito ad Olbia il prossimo settembre ed il Comandante Giuseppe Rolli, Caposervizio operativo della Capitaneria di Porto di Termoli.

L’operazione ‘Mare sicuro’ vedrà l’impiego, sulle coste molisane e dell’Arcipelago delle Isole Tremiti, di due motovedette, due gommoni ed oltre sessanta uomini, personale specializzato e appositamente formato al salvamento ed al primo soccorso e BLS-D, impegnato a garantire lo svolgimento sereno e sicuro di tali attività.

L’obiettivo è quello di promuovere, incoraggiare e sostenere la “cultura del mare”, della sicurezza della navigazione, della salvaguardia della vita umana in mare e, più in generale, il senso di responsabilità per la tutela dell’ecosistema e della biodiversità marina, per vivere in modo sereno le proprie vacanze e per fruire altrettanto serenamente di ciò che offre l’ambiente che ci circonda.

A tal riguardo, si sensibilizza ogni singolo cittadino riguardo alla possibilità di segnalare in tempi rapidi attraverso il proprio smartphone e l’utilizzo dell’app #PlasticFreeGC la presenza in mare di specie marine di non abituale avvistamento (cetacei, tartarughe, squali, etc.) trasmettendone la localizzazione. Tale obiettivo sarà perseguito anche attraverso una mirata azione informativa veicolata, di volta in volta, dai media locali intesa a sensibilizzare turisti e diportisti a vario titolo fruitori delle nostre coste e del nostro mare.

Nel corso della stagione balneare, attraverso il dispiegamento sui litorali e negli specchi acquei di giurisdizione di pattuglie terra – mare, la Capitaneria di porto – Guardia Costiera di Termoli perseguirà l’obiettivo di garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività ludico- ricreative e commerciali a tutela di bagnanti e diportisti, tra le quali si annoverano principalmente la balneazione, le immersioni subacquee, le attività di surf, windsurf e kitesurf. Particolare riguardo sarà posto al rispetto da parte dei diportisti dei limiti di navigazione in prossimità della costa e alla salvaguardia delle zone di mare riservate alla balneazione, nonché alle distanze minime di sicurezza dai segnalamenti dei subacquei per assicurare la corretta fruizione delle spiagge e del mare dei litorali molisano e dell’Arcipelago delle Isole Tremiti.

L’Operazione Mare Sicuro sarà condotta dalla Guardia Costiera di Termoli – come di consueto – anche in sinergia con le Amministrazioni comunali rivierasche nei molteplici ambiti di interazione tra le attività turistico – balneari, con particolare riguardo alla sicurezza delle spiagge di libera fruizione, intesa come implementazione dei presidi di sicurezza balneare e della cartellonistica contenente le avvertenze previste e per quanto concerne le strutture balneari ponendo la massima attenzione al corretto espletamento del servizio di assistente bagnanti presente presso le stesse per assicurare la compiuta disponibilità di apprestamenti e dotazioni previste al fine di garantire l’osservanza delle vigenti Ordinanze di sicurezza balneari.

Inoltre, durante l’operazione Mare Sicuro e nell’ambito delle attività istituzionali svolte dal Corpo delle Capitanerie di porto, attenzione particolare sarà rivolta anche alla sicurezza della navigazione, attraverso l’effettuazione da parte dei mezzi navali di mirati e diffusi controlli alle dotazioni di bordo e alle certificazioni di alla tutela dell’ambiente marino costiero da qualsivoglia fonte di inquinamento, nonché alla tutela della fauna marina. In questo senso, prosegue anche quest’anno l’iniziativa del “Bollino blu”, parte integrante dell’Operazione Mare Sicuro, che permetterà ai diportisti di vivere il mare con più tranquillità, evitando duplicazioni nei controlli in materia di sicurezza della navigazione.

Si rammenta, infine, l’importanza di conoscere il Numero Blu 1530 per le emergenze in mare, completamente gratuito sull’intero territorio nazionale, che prevede la canalizzazione direttamente alla Sala Operativa della Guardia Costiera competente per zona, nonché la possibilità di fugare eventuali dubbi e curiosità attraverso la consultazione del sito web della Guardia Costiera www.guardiacostiera.gov.it/termoli dove poter consultare e attingere tutte le ordinanze di interesse.

Raccomandazioni

1. Non fare il bagno se non sei in perfette condizioni Psico-Fisiche 2. Anche se sei un buon nuotatore, non sforzare il tuo fisico

3. Dopo una lunga esposizione al sole entra in acqua gradualmente 4. Fai trascorrere almeno 3(tre) ore dall’ultimo pasto, prima di fare il bagno

5. Non entrare in acqua quando è esposta la bandiera rossa

6. Se non sai nuotare bagnati esclusivamente in acque basse 7. Non allontanarti oltre i gavitelli che delimitano la zona di sicurezza per la balneazione

8. Non allontanarti dalla spiaggia oltre cinquanta metri usando materassini, galleggianti o piccoli canotti gonfiabili 9. Evita di tuffarti dagli scogli

10. Osserva quanto previsto dalle ordinanze per la disciplina delle attività balneari e in particolare:

– Non recare disturbo alla quiete dei bagnanti

-Non portare animali sulle spiagge eccezion fatta per quelle dove è possibile-Non montare tende, non accendere fuochi e non campeggiare sulla spiaggia, non fare il bagno in zone vietate.