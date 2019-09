Torna lo street food, tre serate di eventi con il cibo da strada

E’ tutto pronto a Campobasso per il tanto atteso evento dedicato al cibo di strada.

Lo “Streetfood Village” porterà per la seconda volta in città i migliori prodotti cucinati sul momento, da assaporare “al volo” e che rappresentano il meglio della cucina di strada italiana.

Da oggi, venerdì 20, a domenica 22 settembre, nel centralissimo Corso Vittorio Emanuele II, i profumi dei cibi attireranno gli appassionati per l’evento promosso dall’associazione nazionale Streetfood in collaborazione con il Comune di Campobasso che ha messo in campo tante iniziative per il weekend.