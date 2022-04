Sembrava che la primavera avesse fatto capolino anche da noi, in Molise, con temperature accettabili e il ritorno delle belle giornate.

E invece no, da ieri una nuova perturbazione ha colpito la nostra regione, dando il meglio di se stessa a Capracotta, dove nevica da ore, con temperature al di sotto dello zero, come mostrano le immagini.



VIDEO: gruppo Fb “Capracotta regina delle nevi”