Torna l’incubo scippi in centro: strappata la catenina ad una donna

Stava camminando lungo via Perrotta, all’altezza dello Juventus Club quando all’improvviso è stata avvicinata da un malvivente che le ha strappato la catenina dal collo. E’ accaduto questa mattina, 3 agosto, mentre in mare sfilava la processione di San Basso. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che la donna sia stata avvicinata da un malvivente in moto e con il casco integrale e quindi impossibile da riconoscere. E’ stato un attimo e la signora non è riuscita a salvare la sua preziosa catenina. Torna l’incubo degli scippi nel centro di Termoli.