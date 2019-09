Torna l’incubo degli assalti ai bancomat (FOTO)

L’assalto questa notte a San Martino. Caccia aperta ai malviventi

Ancora un assalto a un bancomat del basso Molise. Questa volta è toccato al Postamat di San Martino in Pensilis. Ignoti sono entrati in azione nel cuore della notte tra sabato e domenica e hanno fatto saltare in aria la colonnina che eroga il denaro. Ingenti i danni alla struttura mentre ancora non è chiaro se i malviventi sono riusciti a portare via anche il denaro che forse è rimasto macchiato a seguito dell’esplosione e quindi inutilizzabile. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri della stazione di San Martino che stanno portando avanti le indagini.