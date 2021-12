Torna l’incubo Covid in Molise: un decesso, 2 ricoveri e 83 casi. Tasso di positività all’11%

Numeri che non si vedevono da mesi nella nostra regione. In ospedale 12 pazienti

Un bollettino di guerra, come non si vedeva da mesi, quello diramato oggi dall’Azienda Sanitaria Regionale. Un decesso, due ricoveri, boom di contagi e tasso di positività all’11%. La situazione si sta facendo nuovamente critica anche nella nostra regione.

Dal bollettino odierno dell’Asrem, martedì 21 dicembre, si registra un decesso: non ce l’ha fatta una donna di 98 anni di Bagnoli del Trigno che era ricoverata in Malattie Infettive. I morti totali per Covid in Molise, purtroppo, salgono a 509.

Situazione al Cardarelli

Non si registrano trasferimenti, ma ci sono due nuovi ricoveri: un paziente di Campobasso e uno di Baranello si sono aggravati ed hanno avuto bisogno dell’ospedalizzazione.

Non ci sono dimessi e pertanto i ricoverati totali salgono a 12, di cui 10 in Malattie Infettive e 2 in Terapia Intensiva.

Situazione vaccinale attualmente ricoverati

Dei 12 ricoverati, 7 non sono vaccinati, 4 hanno due dosi e 1 ha tre dosi.

I nuovi casi

Oggi si registrano 83 nuovi casi su 744 tamponi processati, per una percentuale di positivi su tamponi che schizza all’11,1%.

I nuovi casi (83) sono:

1 Bagnoli del Trigno

2 Baranello

1 Bojano

1 Busso

2 Campobasso

1 Campolieto

1 Campomarino

2 Cantalupo nel Sannio

1 Carpinone

1 Casalciprano

1 Castel San Vincenzo

1 Cercemaggiore

1 Cerro al Volturno

1 Colle d’Anchise

1 Ferrazzano

1 Guglionesi

3 Isernia

1 Larino

1 Lucito

17 Montenero di Bisaccia

1 Morrone del Sannio

1 Petacciato

1 Petrella Tifernina

4 Portocannone

4 Riccia

1 Rionero Sannitico

1 Ripalimosani

1 Roccamandolfi

1 San Giovanni in Galdo

1 Scapoli

6 Sepino

16 Termoli

2 Toro

2 Ururi

I guariti di giornata sono 15 e pertanto il numero degli attualmente positivi sale a 318, mentre i totali da inizio emergenza sono 15.593.

I guariti totali sono 14.752, i decessi 509. In isolamento si trovano 2.419 cittadini.