Torna l’evento della Provincia di Campobasso ‘Eccellenze molisane al Timone’

Torna l’evento della Provincia di Campobasso, denominato ‘Eccellenze molisane al Timone’, organizzato dal Presidente Francesco Roberti, dalla Consigliera di Parità dell’ente di Palazzo Magno, Giuditta Lembo, e dai consiglieri provinciali Simona Valente (delegata alle Pari Opportunità) e Alessandro Pascale (delegato alle Politiche dell’Unione Europea).

La manifestazione, giunta alla terza edizione e itinerante, si terrà venerdì 2 dicembre 2022 dalle ore 19,30, al Ristorante ‘La Piana dei Mulini’ a Colle d’Anchise. Le prime due edizioni furono organizzate a Ripalimosani e Termoli.

‘Eccellenze molisane al Timone’ è un evento, attraverso il quale la Provincia di Campobasso, conferisce riconoscimenti alla carriera, al merito, alla memoria e all’imprenditoria femminile a molisani che si sono particolarmente distinti nella propria vita sociale, culturale e professionale, sia in regione che fuori dai confini regionali.

A condurre e intrattenere la serata di gala ci sarà l’attore molisano Giorgio Careccia, il quale, oltre alla carriera al teatro e in televisione, ha lavorato anche per il cinema in pellicole, quali ‘Io non ho paura’ di Gabriele Salvatores, ‘Non ti muovere’ di Sergio Castellitto, ‘Le quattro porte del deserto’ di Antonello Padovano, ‘Romanzo criminale’ e ‘Vallanzasca’ per la regia di Michele Placido.

“È sempre importante riconoscere il merito a chi si è fatto strada in campo culturale, sociale, professionale, dando lustro alla propria terra d’origine – ha affermato il Presidente della Provincia di Campobasso, Francesco Roberti – Nel corso della serata conosceremo nostri conterranei che non hanno mai staccato il proprio rapporto col Molise, pur affermandosi altrove in importanti contesti nazionali e internazionali. Il ringraziamento per l’organizzazione va alla consigliera di parità Giuditta Lembo, ai consiglieri Simona Valente e Alessandro Pascale per il lavoro svolto nelle ultime settimane”.

“Con la Provincia di Campobasso abbiamo iniziato questo percorso dell’evento ‘Eccellenze al Timone’, che dopo la prima edizione ci è stato richiesto da tante persone, che hanno apprezzato di come l’ente abbia pensato di riconoscere i meriti a professionisti, che hanno portato in alto il nome del Molise, pur lavorando senza la luce dei riflettori”, il commento della Consigliera di Parità della Provincia di Campobasso, Giuditta Lembo.