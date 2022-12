Torna l’autovelox sulla Statale 16 al confine tra Montenero e Petacciato

Con una delibera di giunta dello scorso 30 novembre scorso il sindaco di Montenero di Bisaccia, Simona Contucci, ha approvato l’installazione dell’autovelox sul tratto di strada di competenza di Montenero di Bisaccia della Statale 16, al confine con Petacciato. Verrà dunque ripristinato il controllo elettronico della velocità su una strada molto trafficata e teatro, purtroppo, di numerosi incidenti. In particolare il dispositivo sarà installato al Km 527+500, nello stesso punto in cui l’estate scorsa è scoppiato un incendio. L’amministrazione guidata dal sindaco Simona Contucci “ha incaricato – si legge nella delibera – il capo settore della Vigilanza affinché siano avviate le procedure per l’installazione dell’autovelox in via sperimentale e per la durata di dodici mesi“.