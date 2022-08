Torna l’aria di Oktoberfest a Montefalcone, tutto pronto per il Week end Beer Festival

Stasera, venerdì 12 agosto e domani sera, sabato 13 agosto, torna, a partire dalle ore 18:00, l’appuntamento presso l’ex bocciodromo comunale a Montefalcone nel Sannio con la VII edizione del Week end Beer Festival, organizzato dall’omonima associazione con il patrocinio del Comune. Questa festa, in pieno stile Oktoberfest, è ormai un appuntamento molto atteso per i montefalconesi e per i paesi limitrofi. Si potranno degustare le specialità della tradizione bavarese, quali stinco di maiale al forno, crauti, würstel. Ma ovviamente le protagoniste principali della manifestazione saranno le birre ufficiali dell’Oktoberfest di Monaco di Baviera. Ad allietare le due serate ci saranno due gruppi musicali, “80 Special Band” e “Tracce rare”, seguiti da dj set. Potete trovate tutti i contatti e le news del Festival alle pagine Facebook e Instagram @weekendbeerfestival. Per qualsiasi altra informazione e per prenotazioni potete contattare l’organizzazione al 3488607380