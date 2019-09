Torna l’appuntamento “La Chami in Piazza”

REDAZIONE

Torna “La Chami in Pizza” l’appuntamento sportivo inserito nel cartellone estivo del Comune di Campobasso targato Scuola Calcio Chaminade, organizzato in collaborazione con l’Assessorato allo Sport di Palazzo San Giorgio. Da domenica 8 a martedì10 settembre, dalle 17 alle 20, Piazza Municipio si trasformeràin un parco ed in campo da calcio. La manifestazione vedràprotagonisti tutti coloro che vorranno trascorrere un pomeriggio all’insegna del divertimento. Le attivitàsportive verranno curate dagli istruttori della Scuola calcio con giochi diversificati per età, per i bambini dai tre ai sei anni saranno allestiti percorsi ludico-ricreativi; per i bambini dai sette anni in su previsti circuito di abilitàmotoria. Confermata la presenza della “gabbia”, il campo che ospiteràmini-tornei 3 contro 3 con squadre divise per etàe categorie, che nelle edizioni precedenti ha ospitato oltre 100 partecipanti. Non solo sport ma anche animazione con pallonici, tatuaggi e lo spettacolo di bolle di Lauretta millebolle. Previsto uno stand informativo sulle attivitàdella Scuola Calcio che avranno inizio il prossimo 16 settembre, agevolazioni per chi perfezioneràla propria iscrizione nei giorni della manifestazione. Questo evento saràl’occasione per presentare alla cittadinanza la realtàdella Chaminade Campobasso, che quest’anno festeggia vent’anni. Il club rossoblùcomprende la prima squadra, che per il quinto anno consecutivo giocheràin serie B, il Settore Giovanile con la formazione Under 19 Nazionale, la Scuola Calcio e l’impiantistica sportiva con l’area Sturzo, nel cuore del Quartiere Cep, gestita dalla Chaminade. Negli ultimi anni gli impianti del Don Luigi Sturzo sono diventati il “quartier generale”del club. Il campo da calcio all’aperto e la palestra al chiuso hanno permesso alla Scuola Calcio Chaminade di aderire al progetto “Futsal in Soccer”, promosso dalla Divisione calcio a 5, mirato a creare una sinergia funzionale tra calcio e futsal, per migliorare la formazione tecnica e tattica dei giovani calciatori, da quest’anno particolare attenzione al ruolo del portiere con allenamenti personalizzati e staff qualificato. Tutte le informazioni sulla nuova stagione potranno essere richieste all’info-point in Piazza Municipio. Tutto pronto, dunque, per la quarta edizione di“La Chami in Piazza”, tre giorni tra sport e animazione in centro città.