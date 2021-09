Torna l’appuntamento con la ‘Giornata nazionale dei Castelli’

Le Giornate Nazionali dei Castelli – giunte alla 22ma edizione, cancellata a maggio 2020 per la pandemia – sono fissate per sabato 25 e domenica 26 settembre 2021, a cura dell’Istituto Italiano dei Castelli (IIC), Onlus a carattere scientifico fondata nel 1964 a Milano da Piero Gazzola, le cui sedi regionali sono presenti in tutte le regioni italiane. Dal 1998 le Giornate Nazionali dei Castelli sono diventate sinonimo di turismo consapevole: famiglie, visitatori stranieri, scuole e università possono dedicarsi a una intensa ‘due giorni’ di scoperte di castelli, rocche, torri ed altre architetture fortificate, interi borghi e bastioni.

L’Istituto Italiano dei Castelli (IIC) è impegnato da 57 anni a salvaguardare e si incarica della responsabilità – e soprattutto del piacere – della valorizzazione dell’immenso patrimonio di castelli, fortezze ed architetture.

Forte della sua storia e del costante impegno, l’Istituto Italiano Castelli ha ottenuto, anche per questa edizione delle Giornate Nazionali dei Castelli, il patrocinio del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MIC) e ha aderito alle GEP (Giornate Europee del Patrimonio) organizzate dal Consiglio d’Europa.

La sezione del Molise dell’Istituto Italiano dei Castelli ha scelto il Castello Monforte di Campobasso per l’edizione 2021 delle Giornate Nazionali dei Castelli. Il Castello, costruito da Ugo II di Molise nel XII secolo su un precedente castrum longobardo addossato alle mura ciclopiche di un antichissimo insediamento sannitico, assunse la forma attuale grazie alla ristrutturazione operata da Cola di Monforte dopo il terremoto del 1456. Sito in posizione dominante, controlla la città sottostante e il territorio, è a pianta quadrangolare con un Mastio parallelepipedo innestato sulla cinta muraria a nord-ovest. Nel XV secolo le torri poste agli angoli furono trasformate in bastioni con aperture necessarie per la sistemazione delle bombardiere (fonte: Atlante Castellano del Molise).

Nella mattinata di sabato 25 settembre l’Arch. Franco Valente, Presidente della sezione Molise dell’IIC, racconterà la storia del Castello Monforte. A Pescolanciano, grazie alla collaborazione dell’associazione Intramontes, il 26 settembre sarà possibile visitare il Castello d’Alessandro che ospita la mostra permanente sui castelli molisani.

Indirizzo Castello di Monforte: Viale delle Rimembranze, 86100 Campobasso. Date e Orari: 25- 26/09/2021 orari come da locandina Visita guidata con ingresso gratuito a prenotazione obbligatoria via email.

L’evento si svolgerà nel pieno rispetto delle vigenti normative anti Covid. (prenotazione obbligatoria, green pass, mascherina e distanziamento)