Torna l’appuntamento con la beneficienza targata Kemarin, continua il coinvolgimento della società sportiva di Campomarino attraverso il progetto benefico “DoniAmo un Sorriso” che vede realizzarsi dall’idea di un gruppo di Amici che in passato hanno condiviso un percorso, attraverso la pratica sportiva nella disciplina del Calcio a 5, che li ha portati a formare una vera e propria famiglia.

Amicizie, frequentazioni fuori dal rettangolo di gioco hanno costruito nel tempo legami che si sono rafforzati e cementati soprattutto dopo aver terminato il lungo percorso agonistico.

Sfide plurime hanno animato la Kemarin nel corso degli anni nel campo della solidarietà, con lo sguardo rivolto verso temi delicati del sociale, questi ragazzi, con il loro impegno e la loro disponibilità hanno saputo rimettersi in discussione per vincere una partita ben più importante, quella della VITA!

L’evento ha una doppia finalità. Oltre allo spettacolo che la partita regalerà, avrà soprattutto uno scopo benefico: i fondi raccolti attraverso donazioni spontanee verranno devoluti alla Onlus Soleterre per la sensibilizzazione sul tema della lotta ai tumori infantili a livello globale e soprattutto per il sostegno all’oncologia pediatrica. In serata non mancheranno momenti distensivi e goliardici con la degustazione di prelibatezze locali e con della buona musica d’autore. Ad oggi la Onlus Soleterre supporta centri ospedalieri e strutture sanitarie in Italia quali il Policlinico San Matteo di Pavia e l’Ospedale SS. Annunziata di Taranto donando sostegno alle famiglie colpite dal dramma della malattia, dando sostegno ai viaggi sanitari e della povertà oncologica affinché tutti i bambini, indipendentemente dalla disponibilità economica, abbiano accesso alle cure. Diamo un calcio alla malattia, facciamo un piccolo gesto capace di fare una grande differenza nella vita dei bambini e delle loro famiglie. Vi aspettiamo venerdì 11/08/2023 a Campomarino presso la Struttura Sportiva Polivalente Comunale “Ivan Paiotti” a partire dalle ore 19:00.