Torna la XX edizione di ‘Vivi il tuo paese’: appuntamento al 30 dicembre

Torna a Molise la XX edizione di ‘Vivi il tuo paese’, manifestazione nata 20 anni fa e che negli anni ha riscosso sempre più entusiasmo e partecipazione grazie alla ProLoco Molise. Quest’anno ricade il ventennale che segna un altro piccolo passo per un ritorno alla normalità dopo i due anni di stop dovuti al Covid. L’appuntamento è per il 30 dicembre 2022 dalle ore 20. Saranno presenti sei cantine per le vie del borgo per degustare le pietanze tipiche della tradizione molisana.