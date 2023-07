I primi due appuntamenti, sotto la guida del direttore artistico Simone Sala, sono in programma per il 1 e 2 Agosto 2023 in piazza Brunetti, adiacente Belvedere “Ugo Calise”.

Per la prima serata del 1 agosto sarà ospite JAMES SENESE JNC

James Senese è un artista che non ha bisogno di presentazioni: la sua musica, la sua storia personale, lo fanno per lui.

In quasi cinquant’anni di musica, ha attraversato trasversalmente la canzone italiana, il funk-jazz, il rock. Quest’anno esce il suo nuovo disco “Stiamo cercando il mondo”, un nuovo orizzonte su cui si volge lo sguardo del sassofonista partenopeo: al suo interno tutti i riferimenti artistici che hanno fatto grande la sua musica, con una rinnovata carica espressiva.A settant’anni compiuti, James Senese si conferma come un artista senza tempo, con una riconoscibilità immediata.

Per la seconda serata del 2 agosto torna ad Oratino, questa volta in veste di ospite, GIOVANNI BLOCK & I MASNADA portando in tour l’ultimo lavoro del 2023 “Retrò”.

Con tre album alle spalle e numerosi riconoscimenti ricevuti nel corso della sua carriera artistica, tra cui il Premio Siae / Club Tenco nel 2007 come Migliore Autore Emergente, Musicultura 2009, Premio “Alex Baroni”, Premio “Lunezia”, Premio “Lucio Battisti”, oltre a essere stato finalista nel 2012 delle Targhe Tenco nella categoria “Miglior opera prima” e due volte finalista al Premio “Fabrizio De Andrè”, Giovanni Block si divide da sempre tra musica e teatro, facendosi apprezzare in importanti collaborazioni con numerosi artisti ed intellettuali.

Questo nuovo disco è il racconto di una condizione di vita, il riassunto lungo dieci brani della condizione di un 40enne oggi, uno che si sente retrò e che ne va fiero.

Giovanni Block ha con Oratino un legame speciale essendo stato in passato direttore artistico del Festival Ugo Calise.

Il Festival ORATINO MAC chiuderà questa edizione con il concerto all’alba ore 5,15 zona tratturello: Simone Sala Pianist accompagnerà al piano Arturo Caccavale tromba.

