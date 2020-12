Torna la svolta in via Tevere, posizionata la rotatoria in via Madonna delle Grazie

Sono diversi e alcuni anche mortali gli incidenti che si sono verificato lungo via Madonna delle Grazie a Termoli. L’amministrazione comunale della città adriatica guidata da Roberti era intervenuta sulle criticità di quella arteria mettendo mano alla viabilità. Ebbene oggi, 1 dicembre 2020, gli operai del Comune sono tornati a lavoro all’incrocio con via Tevere dove vigeva il divieto di svolta a sinistra per posizionare una rotonda sperimentale che permetterà agli automobilisti di poter dunque continuare a girare in via Tevere.