Torna la Su e Giù, il 13 novembre la gara podistica non competitiva più amata dai molisani

Torna la Su e Giù e a Campobasso inizia a già a salire l’entusiasmo. Per la gara podistica non competitiva più amata dai molisani. Il giorno della festa, che da sempre contraddistingue la Su e Giù, sarà domenica 13 novembre. In città sono comparsi i primi cartelloni pubblicitari e ciò è bastato per respirare già aria di festa. Il Gruppo Sportivo Virtus, organizzatore della manifestazione, terrà, come di consueto, un evento durante il quale presenterà tutte le novità di questa 49^ edizione. Il tema di quest’anno sarà “il palpito dei vicoli” e da sempre il momento più emozionante e caratteristica della corsa è quando il serpentone colorato e felice si snoda tra i vicoli del centro storico.

Lo scorso anno la gioia fu incontenibile perché la manifestazione tornò dopo un anno di stop a causa della pandemia. Gli organizzatori mirano a bissare il successo del 2021, sia a livello di presenze che di entusiasmo.