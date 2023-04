Torna la rassegna “Vivere con Cura” con un appuntamento sulla filosofia nutrizionale

Nuovo appuntamento della rassegna “Vivere con Cura” in programma oggi, giovedì 13 aprile.Tema dell’incontro, promosso dal Comune di Campobasso in collaborazione con ISDE Medici per l’Ambiente e l’APS Liberi di Essere, sarà “Filosofia nutrizionale a 360°”, che ricalca il titolo del libro che nella serata verrà presentato al pubblico direttamente dall’autrice Ulrica Vitale, biologa, nutrizionista, naturopata e ricercatrice.

L’obiettivo è quello di stimolare percorsi di sensibilizzazione e consapevolezza al benessere nutrizionale e promuovere stili di vita più sani e sostenibili per l’ambiente in cui viviamo. Nell’ambito del dibattito, interverranno il Dott. Bartolomeo Terzano dell’ISDE Molise e Concetta Fornaro in rappresentanza di Liberi di Essere.

L’appuntamento è, come di consueto, presso la Bibliomediateca Comunale di via Roma, ex Casa della Scuola “D’Ovidio”, alle ore 18.15, con ingresso libero.